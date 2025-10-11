Cháy nhà làm 5 người chết: "Nạn nhân kêu cứu khoảng 1 phút rồi im bặt"

6h sáng 11/10, ông Nguyễn Đức Minh (phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) nghe thấy tiếng nổ nhỏ phía trong ngõ, kèm tiếng hò hét. Ngay lập tức, ông chạy ra và nhìn thấy ngôi nhà hàng xóm đang bốc cháy dữ dội.

Đám cháy xuất hiện khoảng 5h36 tại ngôi nhà gồm 4 tầng và 1 tum nằm trong ngõ 180 phố Kim Hoa, khiến cả 5 người trong gia đình thiệt mạng.

Căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 5 người tử vong (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại hiện trường, phóng viên Dân trí ghi nhận công an đã phong tỏa kín các lối vào ngôi nhà để phục vụ công tác khám nghiệm.

Là một nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ hỏa hoạn và tham gia cứu hộ, ông Nguyễn Đức Minh kể lại khi phát hiện vụ việc, ông cùng vài người khác dùng nhiều bình chữa cháy và các nguồn nước có sẵn để dập lửa tại khu vực để xe tầng 1.

"Lúc này lửa bùng lên rất lớn, nhiều xe máy bị thiêu rụi. Sau khoảng 10 phút, chúng tôi phá được cửa sắt nhưng khói kèm lửa đã lên hết tầng cao", ông Minh nói.

Ông Nguyễn Đức Minh vẫn chưa hết hoang mang sau vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong (Ảnh: Trần Thanh).

Theo nhân chứng, khi đó ông nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu và những âm thanh hỗn loạn, không thể xác định được các nạn nhân ở tầng mấy trong ngôi nhà.

"Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một người đàn ông. Nạn nhân hét lớn "cứu tôi, cứu tôi", nhưng tiếng kêu cứu ấy chỉ kéo dài khoảng 1 phút rồi im bặt", người đàn ông kể lại.

Ông Minh cho biết ngôi nhà này có 2 ông bà chủ nhà, chồng 73 tuổi, vợ 69 tuổi. Ngoài ra, thời điểm xảy ra cháy còn có con trai chủ nhà cùng vợ và cháu nội tới chơi.

Nhân chứng kể vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến gia đình 5 người tử vong (Video: Trần Thanh).

Cũng là nhân chứng tại hiện trường, chị L.B.K. cho biết khoảng 6h cùng ngày chị nghe thấy tiếng hét lớn trong căn nhà ở hẻm 12. Sau đó, người phụ nữ liền gọi thêm hàng xóm mang bình chữa cháy ra để dập lửa.

"Lúc đó, khói kèm lửa bốc ra rất nóng, toàn bộ khu vực tầng 1 bị lửa bao trùm. Chúng tôi rất lo khi trong nhà có ông bà già đang ở. Sau khoảng 15 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới và tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn", chị K. kể.

Thi thể nạn nhân vụ hỏa hoạn được lực lượng chức năng đưa ra ngoài (Ảnh: Quyết Thắng).

Một nhân chứng khác cho hay, thời điểm tiếp cận bên trong hiện trường, các nạn nhân được phát hiện ở khu vực tầng 4 và tầng tum của ngôi nhà.

Sáng sớm 11/10, tại căn nhà số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Ngôi nhà cháy cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2, nằm trong ngõ sâu và cách đường giao thông chính khoảng 300m.

Vụ cháy phát sinh nhiều khói khí độc, gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 6h, đám cháy được không chế, không để lan sang các khu vực xung quanh.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).