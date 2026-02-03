Gỡ vướng Nghị định 46: Bộ Công Thương chỉ đạo nóng về kiểm tra hàng nhập

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. Công văn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2026.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn quản lý tập trung, bố trí nguồn lực để khẩn trương thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo đúng quy định tại Nghị định 46/2026 và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Việc này nhằm bảo đảm thông quan hàng hóa thông suốt, không để xảy ra ùn ứ tại cửa khẩu, gây thiệt hại cho thương nhân.

Để đảm bảo thông suốt, liên tục trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành khẩn trương rà soát, đánh giá và phân cấp giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 46/2026.

Xe ùn ứ ở cửa khẩu Móng Cái hồi tháng 1/2022 (Ảnh: Quân Đỗ).

Danh sách các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương chỉ định được công bố công khai tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Bộ.

Trước đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng đã có công văn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Với các tỉnh biên giới, Cục đề nghị tăng cường trao đổi, đàm phán với phía nước bạn; kéo dài thời gian thông quan, nhất là dịp lễ, Tết, để tránh ùn ứ nông sản.

Các địa phương cần thường xuyên cập nhật tình hình giao nhận, thông quan tại cửa khẩu; kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan; đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch đưa hàng phù hợp năng lực thông quan.

Trước đó, do vướng quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm, hơn 1.300 xe và ghe chở nông sản bị ùn ứ tại biên giới, Hải quan đã kiến nghị các bộ sớm tháo gỡ để tránh hư hỏng hàng hóa.