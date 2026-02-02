Thủ tướng: Tuyệt đối không để ách tắc hàng hóa ở cửa khẩu

Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong Công điện số 07 vừa ban hành, về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong công điện vừa ban hành, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Container hàng hóa tại Cảng Cát Lái (TPHCM) (Ảnh: Hải Long).

Mặt khác, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu mở chiến dịch tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống, cũng là chỉ đạo được Thủ tướng quán triệt.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng giao nhiệm vụ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và 3) vào kỳ chi trả tháng 2, nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu; kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.

Cùng với tăng cường quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng chỉ đạo giải quyết tốt việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu. “Tuyệt đối không để ách tắc hàng hóa do yếu tố chủ quan, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả nếu do yếu tố khách quan”, Công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Tăng cường quản lý Nhà nước về lễ hội, du lịch; yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai, tuyệt đối không nâng giá, ép giá khách du lịch… cũng là lưu ý được Thủ tướng đề cập. Nhiệm vụ này được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với các địa phương, theo nội dung công điện, căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và theo đúng quy định.

Công điện của Thủ tướng cũng quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố.

“Nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi”, công điện nêu rõ.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng nhắc các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tập trung triển khai ngay công việc, không để ách tắc, gián đoạn thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng lưu ý không tổ chức ăn uống, chúc Tết trong giờ hành chính mà tập trung ngay vào công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được phân công.