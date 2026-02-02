Bộ Công Thương đề nghị tăng thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu

Bộ Công Thương cho biết, Cục Xuất nhập khẩu vừa có công văn gửi sở Công Thương các tỉnh, thành về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đối với sở Công Thương các tỉnh biên giới, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị tăng cường trao đổi, đàm phán với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý của nước có chung đường biên giới nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, tăng thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong các dịp lễ, Tết, tránh để phát sinh ùn ứ hoặc ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đề nghị sở Công Thương các tỉnh thường xuyên cập nhật diễn biến giao nhận, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu và các vấn đề liên quan, kịp thời trao đổi, phản ánh với Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Xe ùn ứ ở cửa khẩu Móng Cái hồi tháng 1/2022 (Ảnh: Quân Đỗ).

Đối với sở Công Thương các tỉnh, thành, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới để chủ động cân nhắc, điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới và nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu.

Đồng thời là tăng cường công tác thông tin, khuyến cáo doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thực hiện theo hướng dẫn; cập nhật diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới để chủ động xây dựng kế hoạch, hạn chế phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác.

Các sở cũng được đề nghị kịp thời trao đổi, phản ánh với Sở Công Thương các tỉnh biên giới, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan liên quan để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Như Dân trí đã đưa tin, do vướng quy định kiểm tra an toàn thực phẩm mới, hơn 1.300 xe và ghe chở nông sản đang mắc kẹt tại biên giới. Hải quan đã có văn bản hỏa tốc kiến nghị các bộ sớm tháo gỡ để tránh hư hỏng hàng hóa.