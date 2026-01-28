Chiều nay trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025

Chiều 28/1, tại Hà Nội, báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty ô tô Toyota tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025” cho các tác giả đạt giải.

Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Dự kiến, tới tham dự lễ tổng kết và trao giải có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam, đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng nhiều khách mời khác...

Theo ban tổ chức, cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025" được tổ chức từ tháng 10/2025 tới tháng 1 trên quy mô toàn quốc, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật pháp của người dân khi tham gia giao thông.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025” sẽ diễn ra vào chiều 28/1 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài ra cuộc thi cũng truyền thông các vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm, trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động sức mạnh tập thể của mọi tầng lớp nhân dân, để đưa ra những giải pháp giúp cải thiện thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Ban tổ chức cuộc thi cho hay, sau 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được gần 600 bài thi chất lượng với ba chủ đề gần gũi, phản ánh thực tế giao thông tại Việt Nam hiện nay gồm: “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống” và “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, giới trẻ - đối tượng mục tiêu của chương trình.

Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết, ban giám khảo đã tìm ra 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao bộ giải thưởng có tổng giá trị 255 triệu đồng.

Ban giám khảo vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông 2025 làm việc chiều 27/1 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài ra, các thí sinh cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức chương trình, giấy khen của báo Dân trí cùng cúp lưu niệm.

Thông tin chi tiết của chương trình xem tại website: https://sangkienatgt.dantri.com.vn.