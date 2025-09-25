Chiều nay khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI diễn ra từ chiều ngày 25 đến 27/9 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

Theo Tỉnh ủy Quảng Ninh, đây là sự kiện chính trị quan trọng với sự tham dự của 366 đại biểu, đại diện cho 59 đảng bộ trực thuộc, thay mặt cho hơn 104.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, ở phường Hạ Long (Ảnh: Q.M.G.).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chủ trương, chính sách lớn, đồng bộ và quyết liệt.

Quảng Ninh cũng đang phấn khởi trước những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI sẽ thực hiện 4 nội dung chính: Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV.

Nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, đi đầu trong đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những thành tựu này góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Hướng tới Đại hội, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội của 54 đảng bộ xã, phường, đặc khu và 5 đảng bộ trực thuộc. Nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị được triển khai, tạo khí thế lan tỏa trong toàn tỉnh.

Theo chương trình, chiều 25/9, đại hội bắt đầu làm việc, thảo luận tại tổ và đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng như văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI.