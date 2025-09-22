Ông Bùi Văn Khắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 22/9, HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 31 để quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khắng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Ảnh: Q.M.G.).

Dự họp có ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính; ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ công tác mới. Đồng thời, HĐND tỉnh bầu ông Bùi Văn Khắng Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 56/56 phiếu tán thành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của đại biểu HĐND tỉnh, coi đây là nguồn động viên lớn để hoàn thành trọng trách mới. Ông khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh triển khai hiệu quả các nghị quyết, xây dựng chính quyền minh bạch, kỷ cương, hiệu lực và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ông Khắng cho biết tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu, cảng biển, logistics; gắn kết văn hóa, du lịch với thương mại, dịch vụ; phát triển nông, lâm, thủy sản gắn với công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị gia tăng.

Bế mạc kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu Chủ tịch UBND tỉnh chặt chẽ, đúng quy định. Bà bày tỏ tin tưởng ông Bùi Văn Khắng sẽ phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm để đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời kêu gọi cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt trên 14%.

Ông Bùi Văn Khắng phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Q.M.G.).

Trước đó, đầu giờ sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị trên, thừa ủy quyền Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Bí thư cũng giới thiệu ông Khắng để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.