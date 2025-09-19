Quảng Ninh dự kiến hỗ trợ đến 3 triệu đồng/tháng cho cán bộ đi làm xa

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 1/7, tỉnh này sắp xếp 171 đơn vị thành 54 xã, phường và đặc khu. Việc sắp xếp giúp bộ máy gọn nhẹ nhưng phát sinh khó khăn trong đi lại, sinh hoạt và ổn định công tác cán bộ.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Bãi Cháy ngày 16/6 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Do thay đổi trụ sở làm việc, nhiều người phải đi xa hơn, tốn kém chi phí và thời gian. Tại vùng núi, biên giới, giao thông khó khăn; ở xã đảo, việc đi lại phụ thuộc tàu thuyền, thời tiết, tiềm ẩn nguy hiểm. Một số trường hợp đã xin chuyển công tác hoặc nghỉ việc.

Sở Nội vụ tỉnh vừa tham mưu UBND trình HĐND ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại để bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho cán bộ yên tâm công tác.

Mức hỗ trợ được tính theo khoảng cách từ nơi thường trú đến trụ sở mới. Cụ thể: 10-20km hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; 20-30km hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng; 30-40km là 2 triệu đồng/tháng; từ 40km trở lên hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng.

Riêng cán bộ có hộ khẩu tại các xã đảo Quan Lạn, Minh Châu, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bản Sen (Vân Đồn cũ), Thanh Lân (Cô Tô cũ), làm việc tại trụ sở chính trong đất liền của đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, sẽ nhận mức hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng.

Khoản hỗ trợ sẽ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng. Toàn tỉnh có 1.175 người thuộc diện hưởng, với tổng kinh phí dự kiến hơn 19,2 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách và nguồn thu hợp pháp khác.

Chính sách sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tháng 10 theo thủ tục rút gọn.