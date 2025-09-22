Thứ trưởng Bộ Tài chính được giới thiệu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Sáng 22/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính; ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Thừa ủy quyền Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương trao quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Bí thư cũng giới thiệu ông để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Quang Dương (bìa phải), Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (Ảnh: Q.M.G.).

Ông Dương chúc mừng và đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và phương pháp làm việc của ông Khắng. Ông Dương tin tưởng, với kinh nghiệm từng công tác tại Quảng Ninh và sự ủng hộ của tập thể, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy sẽ sớm bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương, chúc mừng ông Khắng trở lại công tác tại địa phương. Ông Thắng bày tỏ tin tưởng tân Phó Bí thư sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới. Ông nhấn mạnh sẽ nỗ lực cùng tập thể Tỉnh ủy Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVI, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Ông cam kết điều hành chính quyền địa phương 2 cấp minh bạch, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả". Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các thế hệ cán bộ và nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao.