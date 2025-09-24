Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I

Tại phiên họp trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội cũng nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hồng Phong).

Thay mặt Tiểu ban Văn kiện, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà đã trình bày Tóm tắt báo cáo tổng hợp kết quả xin ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I.

Theo ông Vũ Hải Hà, dự thảo Báo cáo chính trị đã qua 4 lần hoàn thiện để báo cáo Bộ Chính trị tại cuộc làm việc ngày 11/9.

Các ý kiến tại cuộc họp này đã làm rõ hiệu lực, hiệu quả hoạt động khi chuyển đổi mô hình Đảng đoàn sang Đảng ủy Quốc hội; làm rõ những đóng góp quan trọng của Đảng đoàn, Đảng ủy Quốc hội trong việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, chính sách để quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Các ý kiến cũng đưa ra giải pháp để tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban Đảng ở Trung ương…, nhất là trong công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hồng Phong).

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, nhất là của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Quốc hội đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu toàn diện ý kiến, trình Ban Chấp hành Đảng ủy Quốc hội tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (ngày 13/9).

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu ra các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; đưa ra 4 trụ cột đột phá phát triển của nhiệm kỳ tới để đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội cho biết các ý kiến góp ý đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, nhất là từ cuối năm 2024 đến nay, đã tham mưu để Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quyết sách quan trọng, có tính chiến lược, nền tảng.

Quốc hội cũng đã đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật, coi đây là khâu “đột phá của đột phá”, biến thể chế, pháp luật dần trở thành lợi thế cạnh tranh trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tháo gỡ mọi điểm nghẽn, rào cản, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân.

Xây dựng Quốc hội số, Quốc hội điện tử cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, là đầu tàu trong chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức (Ảnh: Hồng Phong).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội, trong đó có 41 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”, Đại hội sẽ tiến hành xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tổng kết hoạt động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.