Cháy tiệm đồ uống ở Quảng Ninh

Theo chính quyền địa phương, khoảng 19h06 ngày 15/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh nhận tin báo cháy tại một tiệm kinh doanh đồ uống ở tổ 5, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Đ.X.).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường để tổ chức chữa cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khống chế ngọn lửa.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, nhiều tài sản, thiết bị và đồ dùng trong cửa hàng đã bị lửa thiêu rụi. Cơ quan chức năng chưa có số liệu thống kê cụ thể về thiệt hại.

Theo ghi nhận ban đầu, đám cháy có thể xuất phát từ vị trí điều hòa trong quán. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đang phối hợp với Công an phường Vàng Danh điều tra nguyên nhân vụ cháy.