Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế không kịp thoát ra ngoài

Sáng 15/3, Công an phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h40 ngày 14/3, tài xế N.N.M. (SN 1971, trú tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô đầu kéo rơ-moóc biển kiểm soát 77F-006.xx di chuyển trên đường tránh quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khi đến đoạn qua phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh cũ), ô tô mất lái, lao xuống vệ đường rồi bốc cháy dữ dội. Tài xế mắc kẹt bên trong và tử vong.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Vũng Áng (Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phun nước dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, hỏa hoạn được khống chế nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng sau đó đưa thi thể tài xế ra ngoài và điều xe cứu hộ tới giải phóng hiện trường.