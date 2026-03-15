Cháy tại chung cư Lexington ở TPHCM

Ngày 15/3, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn hộ trong chung cư ở phường Bình Trưng, TPHCM.

Hơn 10h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn hộ ở tầng 7, Block LB, chung cư Lexington, nằm trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng.

Lửa bốc qua cửa sổ căn hộ tại tầng 7 chung cư ở phường Bình Trưng (Ảnh: Hải Huyền).

Thời điểm trên, chuông báo cháy vang lên, ban quản lý tòa nhà thông báo cho cư dân thoát ra ngoài theo cầu thang bộ. Lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai công tác cứu hỏa.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy cùng phương tiện chuyên dụng đã nhanh chóng có mặt dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm nhiều tài sản, vật dụng bên trong căn hộ bị thiêu rụi.