Cháy lớn khói đen cuồn cuộn ở bãi thu gom phế liệu tại Khánh Hòa

Ngày 12/3, ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc, cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy tại một điểm thu gom phế liệu.

Theo ông Hùng, khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm cách xa khu dân cư nên không ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người.

Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ đám cháy tại điểm thu mua phế liệu ở xã Thuận Bắc (Ảnh: Anh Hải).

Theo thông tin ban đầu, gần 11h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại điểm thu gom phế liệu ở xã Thuận Bắc. Do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn bốc cao hơn 10m.

Phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh đã cố gắng dập lửa nhưng không thành nên báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh Khánh Hòa.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy cùng người dân nhanh chóng triển khai dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, phần lớn tài sản tại điểm thu gom phế liệu bị thiêu rụi, hư hỏng.