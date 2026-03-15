Hàng chục cảnh sát dập tắt vụ cháy rừng ở Sóc Sơn

Chiều 15/3, Công an Hà Nội cho biết khoảng 18h ngày 14/3, tại khu vực Núi Ven, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xảy ra cháy rừng.

Cảnh sát chữa cháy, dập tắt vụ hỏa hoạn trong rừng tại khu vực Núi Ven, xã Sóc Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát điều 5 xe chữa cháy và hơn 35 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra trong điều kiện thời tiết có gió mạnh, địa hình đồi núi phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận và triển khai chữa cháy.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày (14/3), đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy và tổng thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.