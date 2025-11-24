Cháy lớn xưởng nhựa ở Hải Phòng

Theo lãnh đạo UBND xã Trường Tân (Hải Phòng), khoảng 13h ngày 24/11, hỏa hoạn bùng phát tại một công ty sản xuất đồ nhựa trên địa bàn của xã. Xưởng nằm sát quốc lộ 38B, cách cầu Tràng Thưa khoảng 500m theo hướng đi Hưng Yên. Từ xa, người dân có thể thấy cột khói đen bốc cao.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Đ.X.).

Tại hiện trường, nhiều xe cứu hỏa được triển khai để khống chế đám cháy. Một số xe áp sát sườn nhà xưởng, xe khác tiếp cận cổng chính để phun nước dập lửa.

Dù nguồn nước được lấy từ con kênh cạnh quốc lộ 38B, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do vật liệu dễ cháy, thời tiết hanh khô và gió mạnh khiến lửa lan nhanh. Một số kết cấu nhà xưởng đã bị biến dạng.

Lực lượng công an phân luồng giao thông nhưng hàng dài phương tiện vẫn ùn tắc trên quốc lộ 38B. Xe đi hướng Hưng Yên phải quay đầu để chuyển hướng.

Theo các nhân chứng, một số người làm việc trong xưởng đã kịp thoát ra ngoài khi phát hiện cháy.

"Đến 16h15 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, thông tin ban đầu may mắn chưa ghi nhận có thiệt hại về người", lãnh đạo UBND xã Trường Tân thông tin.