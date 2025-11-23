Cháy nhà xưởng ở TPHCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Ngày 23/11, Công an phường Tân Thới Hiệp đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà xưởng trên địa bàn.

Khoảng 5h cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên tại nhà xưởng nằm trên đường HT44, phường Tân Thới Hiệp. Phát hiện sự việc, một số người dân hô hoán, tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở phường Tân Thới Hiệp (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Đến 6h, đám cháy được khống chế.

Theo nhân chứng, đám cháy làm nhiều mái tôn bị đổ sập, cây xanh bên trong khu vực nhà xưởng bị cháy đen.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm nhiều tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.