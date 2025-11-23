Cháy công ty sản xuất nội thất ở TPHCM, cảnh sát trắng đêm dập lửa

Đến gần 7h ngày 23/11, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM vẫn đang dập lửa tại hiện trường vụ cháy công ty sản xuất đồ nội thất ở phường An Phú.

Công ty sản xuất đồ nội thất bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 2h cùng ngày, lửa bùng lên tại công ty chuyên sản xuất đồ nội thất bằng gỗ nằm trên đường An Phú 11, khu phố 1B, phường An Phú, TPHCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Người dân đã tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng bất thành. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, sơn nên lửa lan rất nhanh. Chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm công ty rộng hàng trăm m2.

Cảnh sát PCCC trắng đêm dập lửa tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC (PC07 Công an TPHCM) huy động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhiều mũi chữa cháy được triển khai để ngăn chặn cháy lan, cảnh sát phải đập tường để tiếp cận vào hiện trường.

Hiện, cảnh sát vẫn căng mình dập lửa. Khu nhà xưởng của công ty đổ sập, nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi.