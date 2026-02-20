Xưởng hơn 1.000m2 ở Tây Ninh cháy rụi mùng 4 Tết

Khoảng 13h40 ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng trong cụm công nghiệp Chỉnh Trang (ấp 5, xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh), tạo cột khói cao hàng chục mét.

Khi phát hiện hỏa hoạn, một số công nhân dùng trang thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả.

Hiện trường vụ cháy công ty trong cụm công nghiệp ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Khoảng 20 phút sau, Công an tỉnh Tây Ninh điều động 8 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Do trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu nhựa dễ cháy, ngọn lửa lan nhanh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Đến khoảng 14h30, đám cháy được khống chế.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song khiến nhà xưởng rộng hơn 1.000m2 bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.