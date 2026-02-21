Cháy lớn tại khu vực xử lý rác thải ở Ninh Bình

Tối 21/2, một lãnh đạo UBND xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình cho biết, khu vực xử lý rác thải gần đê sông Đào, thuộc địa bàn xã Nam Trực đang cháy lớn. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành dập tắt vụ hoả hoạn.

Khu vực xử lý rác thải trên địa bàn xã Nam Trực đang xảy ra cháy lớn (Ảnh: Văn Hiệu).

Được biết, khu vực xử lý rác thải xảy ra hoả hoạn thuộc khu vực Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ.

Chính quyền địa phương, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động cán bộ, chiến sỹ và xe chuyên dụng đến hiện trường để dập tắt đám cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.