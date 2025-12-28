Nghi án con phóng hỏa đốt nhà, bố phát trực tiếp lên mạng xã hội

Ngày 28/12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà có dấu hiệu cố ý phóng hỏa xảy ra tại xã Ea Đrăng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà của vợ chồng ông N.Đ.L. (54 tuổi, trú tại thôn 6A, xã Ea Đrăng).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ngọn lửa đã thiêu rụi tài sản và phần mái phía trên ngôi nhà, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Công an đã lấy lời khai nhân chứng, người có liên quan và thu giữ các tài liệu, vật chứng để phục vụ công tác điều tra.

Theo nhà chức trách, vụ cháy xảy ra vào trưa 23/12.

Theo một số người dân, khi ông N.Đ.L., đang làm rẫy, nhận được tin báo nhà xảy ra hỏa họa và vội vã trở về. Chứng kiến căn nhà bốc cháy dữ dội, ông L. đã bất lực quay phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội, bày tỏ nghi ngờ con trai 29 tuổi của mình là người đã phóng hỏa đốt nhà.

Trao đổi với phóng viên, ông L. cho biết khoảng 2 tháng trước, ông phát hiện con trai có biểu hiện sử dụng ma túy và đã trình báo công an. Sau đó, con trai ông L. được đưa đi kiểm tra, cho kết quả dương tính với ma túy và bị công an tạm giữ 3 ngày trước khi được về địa phương.

Cũng theo lời ông L., sau khi về nhà, con trai ông thường xuyên có những biểu hiện nói nhảm, quậy phá, khiến gia đình phải đề nghị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc.

"Trước thông tin về việc đi cai nghiện, con trai tôi đã tức giận và đe dọa sẽ đốt nhà. Trong lúc chờ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đi cai nghiện thì vụ việc đau lòng này đã xảy ra", ông L. chia sẻ.