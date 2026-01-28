Thiết bị truyền tin và ứng dụng báo cháy 114 kết nối trung tâm chỉ huy Phòng cháy chữa cháy

Người dân chủ động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Xuất phát từ yêu cầu đó, mô hình kết nối trực tiếp thiết bị truyền tin báo cháy và ứng dụng Báo cháy 114 với Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy (PCCC), kết hợp trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7, được triển khai nhằm hình thành chuỗi truyền tin khép kín, nhanh và có kiểm soát, rút ngắn tối đa độ trễ trong tiếp nhận và xử lý tin báo cháy.

Thiết bị truyền tin báo cháy phát hiện và truyền tin sự cố trong 3 giây

Khi xảy ra sự cố cháy, tín hiệu từ hệ thống báo cháy tại cơ sở được thiết bị truyền tin báo cháy tiếp nhận và truyền đi gần như tức thời, chỉ trong vài giây kể từ thời điểm kích hoạt.

Thông tin báo cháy bao gồm thông tin chi tiết của cơ sở, vị trí, các nguồn lực xung quanh được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin Chỉ huy PCCC, không phụ thuộc vào việc cơ sở có người trực hay không, cũng không qua các khâu trung gian thủ công như gọi điện, báo miệng.

Thông tin chi tiết của cơ sở được truyền trực tiếp về Trung tâm TTCH PCCC&CNCH (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Cách làm này giúp phát hiện và báo cháy ngay từ giai đoạn sớm nhất, rút ngắn đáng kể thời gian so với phương thức truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người, từ bị động sang chủ động.

Kết nối trực tiếp với Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Tín hiệu báo cháy sau khi kích hoạt được truyền đồng thời, trực tiếp đến các cấp chỉ huy và lực lượng chức năng, bao gồm: Trung tâm Thông tin Chỉ huy của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tại địa phương, Đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại địa bàn.

Thiết bị truyền tin báo cháy được kết nối trực tiếp với Trung tâm thông tin chỉ huy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Việc liên thông trực tiếp với Trung tâm Thông tin Chỉ huy PCCC giúp các lực lượng chức năng nắm bắt tình huống gần như cùng thời điểm, giảm tối đa độ trễ trong khâu chuyển tiếp thông tin, đồng thời cho phép chuẩn bị phương án, điều động lực lượng ngay khi đám cháy còn ở giai đoạn ban đầu.

Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7: Bảo đảm tin báo chính xác

Song song với việc truyền tin trực tiếp đến hệ thống chỉ huy PCCC, tín hiệu báo cháy được tiếp nhận tại trung tâm dịch vụ khách hàng hoạt động 24/7 - một mắt xích quan trọng trong chuỗi truyền tin.

Trung tâm dịch vụ khách hàng hoạt động 24/7 tiếp nhận các thông tin báo cháy (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Tại đây, dữ liệu được giám sát liên tục, kiểm tra trạng thái thiết bị và xác minh nhanh thông tin tại cơ sở thông qua cuộc gọi auto call (cuộc gọi tự động) đến các số điện thoại đã đăng ký và thông báo qua ứng dụng Gsafepro. Quy trình này giúp phát hiện sớm các trường hợp báo giả, báo nhầm hoặc lỗi kỹ thuật, hạn chế tình trạng nhiễu thông tin ảnh hưởng đến công tác chỉ huy, điều hành của lực lượng PCCC&CNCH.

Theo quy trình vận hành, toàn bộ khâu tiếp nhận - xác minh - phản hồi thông tin được thực hiện trong khoảng 60 đến 90 giây, bảo đảm tin báo chuyển đến lực lượng PCCC là chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Người dân chủ động báo cháy bằng ứng dụng báo cháy 114

Bên cạnh hệ thống truyền tin tự động, ứng dụng báo cháy 114 đóng vai trò là kênh tiếp nhận thông tin chủ động từ người dân khi phát hiện cháy, nổ hoặc sự cố nguy hiểm về cháy.

Cài đặt ứng dụng 114 để chủ động gửi tin sự cố đến lực lượng chức năng (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Thông qua ứng dụng, người báo tin có thể gửi vị trí chính xác, hình ảnh, video hiện trường ngay tại thời điểm xảy ra sự cố. Việc tích hợp xác thực qua VNeID giúp thông tin được chuẩn hóa, hạn chế tình trạng báo tin sai hoặc thiếu căn cứ.

Trong nhiều tình huống, đặc biệt tại khu dân cư, nhà ở riêng lẻ hoặc cơ sở chưa được trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, nguồn dữ liệu do người dân cung cấp giúp lực lượng chức năng nắm bắt nhanh diễn biến thực tế, hỗ trợ đánh giá mức độ nguy hiểm và lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp.

Khép kín chuỗi truyền tin - tranh thủ “thời gian vàng” chữa cháy

Việc kết nối thiết bị truyền tin báo cháy - ứng dụng Báo cháy 114 - trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 - Trung tâm Thông tin Chỉ huy PCCC đang từng bước hình thành chuỗi truyền tin khép kín, trong đó mỗi khâu đều được rút ngắn thời gian và hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào yếu tố con người.

Từ vài giây đầu tiên phát hiện cháy, đến 60-90 giây xử lý và xác minh thông tin, hệ thống giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường sớm hơn, nâng cao khả năng khống chế đám cháy ngay trong “thời gian vàng”, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Trong bối cảnh nguy cơ cháy, nổ ngày càng phức tạp, việc chuẩn hóa, tăng tốc và liên thông trực tiếp chuỗi truyền tin báo cháy được xác định là một trong những giải pháp then chốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.