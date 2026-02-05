Cháy nhà ở TPHCM, 3 mẹ con tử vong

Khoảng 1h cùng ngày, người dân sống trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (trước đây thuộc quận 12) nghe nhiều tiếng hô hoán.

Xe cứu thương đến đưa thi thể các nạn nhân về nhà xác (Ảnh: Xuân Đoàn).

Người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, nên nhanh chóng tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà bị khóa cửa phía trong, nên nỗ lực cứu hỏa bất thành.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ đến hiện trường dập lửa, cứu người. Ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút.

Khi kiểm tra hiện trường, công an phát hiện 3 người tử vong bên trong. Các nạn nhân là 3 mẹ con, gồm: người mẹ 44 tuổi, con gái 14 tuổi, con trai 6 tuổi.

Căn nhà xảy ra cháy nằm sâu trong con hẻm ở chân cầu Chợ Cầu, nhà có chiều ngang khoảng 4m, dài chưa đến 10m. Thời điểm xảy ra cháy, người chồng vắng nhà.