Danh tính 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TPHCM

Sáng 5/2, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà làm 3 mẹ con tử vong trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận.

Hai xe cứu thương được huy động đến hiện trường để chuyển thi thể các nạn nhân về nhà xác (Ảnh: Xuân Đoàn).

Danh tính các nạn nhân gồm bà P.T.M.L. (44 tuổi, ngụ TPHCM), con gái N.P.M.N. (14 tuổi), và con trai N.P.M.Ng. (6 tuổi).

Trong đó, chị L. và con gái được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh, người con trai tử vong ở phòng ngủ.

Người thân của các nạn nhân cho biết, trước đây, chị L. làm việc tại một công ty. Sau đó người phụ nữ nghỉ việc về nhà mở công ty kinh doanh cà phê, còn người chồng là giảng viên một trường đại học tại TPHCM.

Người chồng vừa đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng vào buổi sáng, đến tối, nhà xảy ra hỏa hoạn.

Một phần mái căn nhà đổ sập sau vụ cháy (Ảnh: M.H.)

Căn nhà xảy ra cháy loại cấp 4 nằm sâu trong hẻm 17, đường Tô Ký (dưới chân cầu Chợ Cầu) được hai vợ chồng nạn nhân mua lại cách đây hơn 10 năm.

“Chỉ còn ít ngày nữa, vợ chồng em L. sẽ về quê chồng ở Gia Lai ăn Tết. Sau Tết, hai vợ chồng dự định sửa sang lại nhà vì vừa kinh doanh vừa sinh hoạt trong căn nhà hơn 30m² khá chật chội”, anh trai chị L. kể.

Một nhân chứng cho biết, lửa bùng lên ở khu vực phòng khách, do cửa nhà khoá trong nên họ không thể tiếp cận vào cứu người, các nạn nhân cũng không thể thoát ra ngoài.

Căn nhà của các nạn nhân nằm sâu trong hẻm cụt (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 1h cùng ngày, người dân sống trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận nghe nhiều tiếng hô hoán.

Người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, nên nhanh chóng tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà bị khóa cửa phía trong, nên nỗ lực cứu hỏa bất thành.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ đến hiện trường dập lửa, cứu người. Ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút.

Khi kiểm tra hiện trường, công an phát hiện 3 người tử vong.