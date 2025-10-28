Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong

Khoảng 8h10 ngày 28/10, tại ngôi nhà số 10 ngõ 78, phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội xảy ra cháy.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với công an phường, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Căn nhà cấp 4 xảy ra cháy (Ảnh: Văn Hiếu).

"Vụ cháy khiến ông N.X.H., 72 tuổi, tử vong. Ngôi nhà cháy là nhà cấp 4, diện tích khoảng 70m2. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Mỗ nói với phóng viên Dân trí.

Cũng theo vị này, sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, công an đưa nạn nhân tử vong ra ngoài. Sau đó công tác dập tàn, làm mát hiện trường được cảnh sát triển khai.

Nhà chức trách cho biết thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có đôi vợ chồng cao tuổi nhưng chỉ có người vợ chạy thoát được ra ngoài.