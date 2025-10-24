Điện thoại phát nổ gây cháy nhà dân

Chiều 24/10, UBND phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xảy ra vụ hỏa hoạn do điện thoại phát nổ.

Vụ việc xảy ra lúc 11h20 cùng ngày, tại nhà ông Nguyễn Phương Hào (SN 1982, trú tại khu phố 2, phường Nam Đông Hà).

Khu vực điện thoại phát nổ gây hỏa hoạn (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Thời điểm trên, chiếc điện thoại của con trai ông Hào bất ngờ phát nổ khi đang cắm sạc. Vụ nổ gây cháy nhiều đồ dùng gần khu vực sạc điện thoại rồi nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm căn nhà.

Nhận tin báo, đơn vị phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà ông Hào.

Lãnh đạo phường Nam Đông Hà đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 5 triệu đồng góp phần giúp gia đình ông Hào khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn, sớm ổn định cuộc sống.