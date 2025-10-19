Cháy nhà lúc rạng sáng, chủ tiệm spa tử vong

Sáng 19/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 4 người thương vong.

Khoảng 4h30 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà là tiệm spa nằm trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Duy Thanh).

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê phối hợp cùng Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa, cứu nạn những người bị kẹt trong nhà.

Đến 5h40 cùng ngày, vụ cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến chị T.T.T.N. (SN 1994, chủ tiệm spa) tử vong, 3 người khác trong nhà bị thương gồm anh N.B.C. (SN 1992), N.A.D. (SN 2001) và cháu N.B.T. (SN 2020).