Người dân phá cửa, cứu tài xế khỏi taxi bốc cháy ở Đà Lạt

Ngày 16/10, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ cháy ô tô khiến tài xế bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 9h40 ngày 15/10, tại khu vực bãi đỗ xe của một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân.

Người dân dập lửa, cứu tài xế khỏi taxi bốc cháy (Ảnh: Cắt từ Video).

Thời gian này, ông N.T. (55 tuổi, trú Lâm Đồng) đỗ taxi ở trước sân khách sạn thì ngọn lửa bùng phát trong xe. Những người có mặt tại hiện trường đã phá cửa, kéo tài xế ra ngoài, đồng thời sử dụng bình cứu hỏa mini dập lửa. Sau khoảng 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hỏa hoạn khiến tài xế bị bỏng phần chân, phải nhập viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.