Xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1

Ngày 16/10, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 77C-115.xx (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn qua khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn thì ngọn lửa bùng lên dữ dội ở đuôi thùng xe. Vụ việc khiến hàng hóa trên xe cháy và rơi vãi xuống đường.

Xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1 qua tỉnh Gia Lai (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện sự việc, tài xế điều khiển xe tấp vào lề đường bên phải rồi dừng lại và thoát khỏi ô tô đang bốc cháy. Người dân ở gần đó hỗ trợ dập lửa, đồng thời điện thoại báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai điều động lực lượng tham gia chữa cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hàng hóa trên xe tải là mặt hàng ly giấy đựng mì ăn liền nên bị cháy gần như hoàn toàn.