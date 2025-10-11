Chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở Hà Nội làm 5 người tử vong

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo nội dung công điện, khoảng 5h30 cùng ngày đã xảy ra vụ cháy nhà dân trong ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người trong một gia đình tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Đồng thời, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng cùng ngày, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ từ Quỹ cứu trợ thành phố số tiền 25 triệu đồng cho gia đình nạn nhân vụ cháy.

Thường trực Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và trao hỗ trợ với tổng giá trị 237 triệu đồng.

Công an Hà Nội cho biết vụ cháy xảy ra lúc 5h30 tại ngôi nhà 4 tầng và 1 tầng tum. Ngôi nhà này có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2 và nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính 300m.

Vụ cháy khiến 5 nạn nhân trong một gia đình tử vong gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).