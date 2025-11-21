Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát lấy búa phá cửa, đưa 7 người ra ngoài

Tối 20/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h30 cùng ngày, tại ngôi nhà dân ở số 25A ngõ 179, ngách 169, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát dùng búa phá cửa, hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, Công an Phường Vĩnh Hưng đã tiếp cận hiện trường, phá cửa và sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, đồng thời hướng dẫn 7 người dân trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn.

Cảnh sát vào trong nhà để hướng dẫn 7 nạn nhân thoát ra ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được thống kê làm rõ.

Cũng trong tối 20/11, tại ngôi nhà cao 3 tầng, 1 tum ở số 42 đường Bưởi, phường Giảng Võ xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều 4 xe chữa cháy và 24 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra cháy tại phòng ngủ ở tầng 2 của căn nhà. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã cứu được 5 người trong ngôi nhà (4 người lớn, 1 trẻ nhỏ) thoát ra ngoài an toàn.