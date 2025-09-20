Cháy kho chứa lốp ô tô ở TPHCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Chiều 20/9, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho chứa lốp xe ở phường Tam Bình.

Khoảng 16h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại kho lốp xe trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình. Phát hiện đám cháy, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Cháy kho chứa lốp ô tô ở phường Tam Bình (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, leo lên mái nhà dân kéo đường ống nước vào bên trong nhà kho để dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Theo ghi nhận, đám cháy khiến phần mái tôn nhà kho đổ sập, nhiều vật dụng bên trong nhà kho bị thiêu rụi. Mảng tường nhà dân kế bên cũng bị cháy sém.