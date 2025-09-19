4 ô tô tông liên hoàn trong hầm vượt sông Sài Gòn

Trưa 19/9, lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân 4 ô tô va chạm liên hoàn trong hầm vượt sông Sài Gòn.

Khoảng 10h cùng ngày, trong dòng xe chạy qua hầm vượt sông Sài Gòn, hướng đường Mai Chí Thọ đi Võ Văn Kiệt, một xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô di chuyển cùng chiều ở khu vực giữa hầm, gia tốc khiến phương tiện lao về phía trước gây ra vụ tai nạn liên hoàn với 2 ô tô khác.

CSGT Bến Thành làm việc với các tài xế liên quan vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cú va chạm khiến một ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng ở phần đuôi, 3 phương tiện còn lại hư hỏng nhẹ. Ảnh hưởng của vụ việc, dòng phương tiện ùn ứ, nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường Mai Chí Thọ.

Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, di dời các xe gặp sự cố.