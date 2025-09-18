Nhiều sinh viên ở TPHCM bị phạt vì đi bộ băng qua đường sai quy định

Ngày 18/9, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã lập chốt kiểm tra, xử lý nhiều sinh viên đi bộ qua đường không đúng nơi quy định.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tình trạng này xảy ra thường xuyên trước Trường đại học Công nghệ TPHCM.

Vào buổi sáng, nhiều sinh viên xuống trạm xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp, sau đó băng qua dòng xe đang chạy, leo qua dải phân cách để vào trường học. Tình trạng này cũng xảy ra ở chiều ngược lại khi sinh viên tan trường ra về.

Đáng nói, cách đó khoảng 400m có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và cầu bộ hành, tuy nhiên, một số sinh viên vẫn chọn cách băng qua đường để rút ngắn thời gian.

Nhiều sinh viên đi bộ leo qua dải phân cách băng qua đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lúc 11h20 ngày 18/9, tổ công tác phát hiện T.G.H. (SN 2003, sinh viên trường Đại học Công nghệ TPHCM) leo qua dải phân cách, băng qua đường đến trạm xe buýt nên mời vào chốt làm việc.

Tại đây, H. trình bày, do khu vực vạch kẻ đường cho người đi bộ khá xa nên chọn cách băng qua đường để vào trạm xe buýt.

15 phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện T.P. (SN 2007, sinh viên) có hành vi đi qua đường không đúng nơi quy định trên đường Võ Nguyên Giáp.

Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản nhiều sinh viên qua đường không đúng nơi quy định (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau 1 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 10 trường hợp sinh viên vi phạm.

Theo quy định, với lỗi vi phạm nói trên, người vi phạm bị xử phạt 200.000 đồng. Tại chốt làm việc, lực lượng CSGT cũng hướng dẫn sinh viên nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR.

Lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, thời gian qua CSGT thường xuyên phối hợp với nhà trường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về việc chấp hành quy định khi tham gia đường bộ, đồng thời cũng có kiến nghị đến các đơn vị liên quan lắp đặt dải phân cách cứng tại khu vực này để tránh tái diễn tình trạng trên.