Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội trong đêm, cảnh sát giải cứu 3 người thoát nạn

Rạng sáng 16/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời dập tắt vụ cháy nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông và giải cứu 3 nạn nhân thoát khỏi vụ cháy an toàn.

Cụ thể, khoảng 22h12 ngày 15/9, tại một căn nhà dân cao 4 tầng, diện tích khoảng 40m2, trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông xảy ra hoả hoạn.

Mặt trước ngôi nhà xảy ra cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và khu vực số 15 xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua thông tin trinh sát, cảnh sát nhận định đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực mặt trước tầng một của ngôi nhà nêu trên với rất nhiều khói, khí độc bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng, các gian phòng theo cầu thang bộ bên trong nhà. Ngoài ra vụ cháy có người bị mắc kẹt bên trong.

Sau đó, lực lượng chức năng đã phá cửa cuốn trước mặt tiền ngôi nhà, mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng phía trên tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ và triển khai đội hình chữa cháy khu vực tầng 1, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên của ngôi nhà và 2 nhà dân liền kề.

Cảnh sát giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt và đưa ra ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, đến 22h25, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế được đám cháy và kịp thời cứu được 3 nạn nhân là vợ và 2 con của chủ nhà, bị mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà.

Cảnh sát đã đưa 3 người trên theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế.

Đến khoảng 22h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.