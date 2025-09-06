Tối 6/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận lực lượng của đơn vị đang nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Thái Nguyên, phường Nha Trang.

Thông tin ban đầu, gần 19h20 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà trên. Nhiều người dân sống gần đó đã tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng ở Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, đến gần 20h cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Ngôi nhà bị cháy là cơ sở kinh doanh phụ kiện như cửa, móc khóa... Khi cháy, bên trong nhà phát ra nhiều tiếng nổ.

Theo một số người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong ngôi nhà không có người.