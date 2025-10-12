Cháy chợ ở Đồng Tháp lúc rạng sáng, 9 ki-ốt bị thiệt hại

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang làm rõ nguyên nhân đám cháy xảy ra tại chợ Bình Hàng Tây (xã Bình Hàng Trung) làm 9 ki-ốt thiệt hại.

Hiện trường vụ hỏa hoạn đã được khống chế (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 1h26 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một ki-ốt bán vải, quần áo, dụng cụ học sinh tại chợ.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Cao Lãnh đã huy động phương tiện cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy.

Theo tổ công tác, khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa nên cảnh sát phải chia nhiều hướng, đưa vòi rồng tiếp cận, phun nước dập lửa và ngăn không để đám cháy lan qua các ki-ốt liền kề.

Sau 20 phút, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phun nước làm mát, dập tắt lửa hoàn toàn, ngăn không để bùng phát trở lại.

Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích xảy ra cháy là 9 ki-ốt rộng khoảng 125m2 của 7 tiểu thương.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND xã Bình Hàng Trung đã có mặt kịp thời chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp lực lượng chức năng của công an tỉnh chữa cháy và khám nghiệm hiện trường, đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy gây ra.