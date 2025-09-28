Gia đình 3 người tử vong cùng lúc nghi bị điện giật

Chiều 28/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp điều tra vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong nghi bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 28/9, Công an xã Trà Ôn nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong căn chòi của ông H.V.N. (ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn).

Công an xã Trà Ôn đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp xác minh. Danh tính 3 người tử vong được xác định gồm ông H.V.N và vợ là bà H.T.Nh. cùng con trai là H.V.S..

Tiếp nhận thông tin, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, tiến hành công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu, nhiều khả năng cả 3 nạn nhân tử vong nghi do điện giật.