Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng vàng mã

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã dập tắt vụ đám cháy tại cửa hàng kinh doanh vàng mã tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Lúc 1h40 cùng ngày, người dân báo tin xảy ra vụ cháy ở cửa hàng kinh doanh vàng mã trên đường Trần Kiên, thuộc tổ 4, phường Pleiku, do ông N.V.Q. (SN 1994) làm chủ.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy ở cửa hàng bán vàng mã (Ảnh: Tuấn Anh).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 3 xe chữa cháy và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy.

Thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm lên cửa hàng rộng gần 100m2. Trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy với số lượng lớn nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Thời điểm cháy, trong nhà không có người ở lại.

Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong cửa hàng (Ảnh: Tuấn Anh).

Cửa hàng gần chợ và khu vực đông khu dân cư nên lực lượng chức năng đã khoanh vùng đám cháy để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Đến 4h cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Sau vụ cháy, nhiều hàng hóa là vàng mã cùng một số vật dụng trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng thống kê, làm rõ.