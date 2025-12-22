Cháy bãi phế liệu ở TPHCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời

Ngày 22/12, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một bãi phế liệu ở xã Xuân Thới Sơn.

Khoảng 1h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại bãi phế liệu trên đường Trương Thị Như, xã Xuân Thới Sơn. Phát hiện sự việc, một số người dân hô hoán, tìm cách dập lửa ban đầu nhưng bất thành. Do bãi phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói lửa bốc lên cao đỏ rực một vùng trời.

Bãi phế liệu bốc cháy ngùn ngụt ở xã Xuân Thới Sơn (Ảnh: Thượng Văn).

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm khoảng 1,5 tấn phế liệu bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.