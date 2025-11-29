Cháy tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TPHCM

Chiều 29/11, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ viện Kathleen Luxury trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ.

Khoảng 16h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực hầm giữ xe của thẩm mỹ viện. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy bên trong cơ sở có một số khách và nhân viên. Phát hiện sự cố, mọi người nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng phun nước vào khu vực hầm giữ xe để dập lửa (Ảnh: Lê Trai).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.