Cháy chợ giữa khuya ở TPHCM

Khoảng 22h30 ngày 21/9, đám cháy bùng phát ở chợ Xuân Thới Sơn, một số người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, có nguy cơ thiêu rụi những ki-ốt kế bên.

Đám cháy bùng phát từ ki-ốt tại chợ Xuân Thới Sơn (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn xác nhận vụ cháy xảy ra tại ki-ốt ở chợ. Đến hơn 23h, đám cháy đã được dập tắt.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.