Cháy quán cà phê ở TPHCM, khách hoảng loạn tháo chạy

Ngày 2/12, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một quán cà phê ở phường Bình Tân.

Khoảng 8h40 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực quầy pha chế của một quán cà phê nằm trên đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Long).

Thời điểm trên, cơ sở này đang hoạt động, bên trong có nhiều khách hàng và nhân viên. Phát hiện vụ việc, họ chạy ra ngoài thoát thân. Một số nhân viên tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 9, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng dập lửa, ngăn cháy lan.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước vào bên trong để làm mát, dập tắt tàn lửa.

Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm nhiều tài sản bên trong quán bị hư hại.