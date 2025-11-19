Đến năm 2030, 100% xe công cộng tại Hà Nội và TPHCM sử dụng năng lượng xanh

Đây là một trong những mục tiêu được đề cập trong Quyết định số 2530 của Thủ tướng vừa ban hành, phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu giai đoạn 2026-2030 sẽ kiểm soát, ngăn chặn và từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu vực kinh tế trọng điểm, tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh lân cận.

Quyết định nêu rõ đến năm 2030, chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc từng bước được kiểm soát, cải thiện.

Một chiếc xe buýt điện đỗ tại bến xe buýt Sài Gòn (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo đó, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 đạt dưới 40µg/m³ (giảm 20% so với mức trung bình năm 2024); tỷ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng môi trường không khí (VN_AQI) ở mức tốt và trung bình đạt tối thiểu 80%.

Với các tỉnh xung quanh thành phố Hà Nội (Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình), nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 giảm tối thiểu 10% so với mức trung bình năm 2024.

Đối với TPHCM và các đô thị khác trên toàn quốc, chỉ số VN_AQI năm sau tốt hơn năm trước, theo mục tiêu nêu trong quyết định của Thủ tướng.

Quyết định cũng nhấn mạnh 100% các nguồn phát sinh khí thải lớn thuộc các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí cao (xi măng, nhiệt điện, luyện thép, lò hơi…) trên phạm vi toàn quốc sẽ được quản lý, kiểm soát chặt chẽ và từng bước có lộ trình giảm phát thải.

Cùng với đó, 100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ (bao gồm ô tô, xe máy), cũng được quản lý, kiểm soát về khí thải theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Quyết định của Thủ tướng đề ra mục tiêu hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng định hướng tăng dần tỷ lệ giao thông xanh, giao thông công cộng.

Đặc biệt, với Hà Nội và TPHCM, quyết định nêu rõ đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách bằng hình thức xe công nghệ (shipper) được hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, xanh, thân thiện môi trường.

Quyết định của Thủ tướng cũng yêu cầu chấm dứt hoạt động đốt rác và đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài trời không đúng quy định; phấn đấu 100% phụ phẩm trong sản xuất trồng trọt trên đồng ruộng (rơm, rạ...) được tái sử dụng, tái chế bằng biện pháp phù hợp; 100% các cơ sở tâm linh, tôn giáo có giải pháp giảm bụi, khí thải từ hoạt động đốt vàng mã.

Một mục tiêu khác được đề ra đến năm 2030 là cả nước có 1.200 công trình xây dựng xanh. Trong đó, Hà Nội có tối thiểu 200 công trình, TPHCM có tối thiểu 500 công trình.

Thủ tướng nêu định hướng hình thành và đưa vào hoạt động "Hệ thống Cảnh báo, dự báo, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí Quốc gia" chỉ đạo, điều phối, theo dõi, dự báo chất lượng môi trường không khí và cảnh báo nguy cơ để thực thi các hành động ứng phó với tình trạng ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, cùng với hàng loạt giải pháp đưa ra, Thủ tướng chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí để giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành nhằm quản lý chất lượng môi trường không khí, trước mắt giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí cho vùng thủ đô.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/11.