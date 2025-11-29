Thời điểm bắt đầu kiểm soát khí thải ô tô trên cả nước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 43 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Quyết định này quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô (lắp động cơ cháy cưỡng bức và cháy do nén) tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam; áp dụng với tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý, kiểm định, sử dụng ô tô.

Quyết định nêu rõ 5 mức khí thải, gồm: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4, Mức 5.

Ảnh minh họa: Hữu Nghị.

Lộ trình áp dụng được nêu chi tiết như sau:

Ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1), từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành (1/3/2026).

Ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng Mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2), từ 1/3/2026.

Ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3), từ 1/3/2026.

Đối với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TPHCM áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4), từ 1/1/2027.

Xe sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ 1/3/2026; áp dụng Mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ 1/1/2032.

Đối với xe sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng Mức 5 từ 1/1/2028.

Từ 1/1/2029, ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện lộ trình này; căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các quy định nâng cao mức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của ô tô để trình Thủ tướng công bố lộ trình tiếp theo.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải quy định.

Bộ cũng được giao rà soát các quy định về việc công nhận, chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí thải theo quy định của pháp luật về đo lường để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải quy định tại quyết định này.

Quyết định nêu rõ UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu khi lưu hành trên thị trường.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu công tác bảo vệ môi trường, trong trường hợp cần thiết, địa phương có thể quy định lộ trình áp dụng mức khí thải tại vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải theo hướng nghiêm ngặt hơn quy định tại quyết định này.