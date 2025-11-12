“Chậm, hủy chuyến bay, lãnh đạo hàng không và hãng bay đều không muốn”

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi chiều 12/11, nhiều đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về trách nhiệm của hãng hàng không với khách hàng khi chậm chuyến bay (delay), hủy chuyến, từ chối vận chuyển và trách nhiệm bồi thường.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (TPHCM) cho rằng các quy định về trách nhiệm của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm, hủy còn chung chung. “Nếu không ràng buộc cơ chế, chế tài cụ thể thì quyền lợi của hành khách vẫn bị trôi lơ lửng”, bà Phúc nói.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc (Ảnh: Hồng Phong).

Nữ đại biểu đề nghị dự thảo luật quy định theo hướng việc chậm, hoãn chuyến bay này “không quá 2 lần”; hãng hàng không phải công khai lý do chậm, hoãn, hủy chuyến và thời gian dự kiến khắc phục.

Riêng những trường hợp bất khả kháng vì lý do thời tiết và kỹ thuật thì “phải chấp nhận và không giới hạn số lần”.

Cùng với đó, đại biểu Phúc cho rằng cần quy định rõ thời hạn hoàn tiền vé theo hướng tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ. Bởi thực tế hiện nay, các hành khách phải chờ rất lâu mới nhận được tiền hoàn lại.

Bà đồng thời đề nghị Cục Hàng không Việt Nam định kỳ công bố các chỉ số hoạt động của từng hãng hàng không như: tỷ lệ hoàn tiền đúng hạn, tỷ lệ giải quyết khiếu nại.

“Việc công khai không phải để tạo áp lực, mà để hình thành một cơ chế cạnh tranh tích cực, giúp hành khách có thông tin minh bạch khi lựa chọn dịch vụ”, nữ đại biểu TPHCM nêu quan điểm.

Chung mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) đề nghị bổ sung khoản mới theo hướng hành khách được quyền lựa chọn giữa hoàn tiền toàn bộ phần chưa sử dụng; chuyển sang chuyến sớm nhất của chính hãng hoặc chuyển sang hãng khác có chỗ tương đương mà không phải trả thêm chi phí, nếu hãng không bố trí được chuyến thay thế trong thời hạn 3 giờ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (Ảnh: Hồng Phong).

Đại biểu đồng thời đề xuất luật ghi nhận quyền được “chăm sóc tối thiểu” gồm: suất ăn, nước uống, phương tiện liên lạc, lưu trú qua đêm nếu cần, gắn với từng ngưỡng chậm.

Ngoài ra, đại biểu đoàn TPHCM đề nghị không coi “lý do kỹ thuật khai thác, điều hành” là bất khả kháng.

Giải trình về những nội dung này, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết 9 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ chuyến bay cất, hạ cánh đúng giờ chỉ đạt 65%. Nguyên nhân là do thời tiết, thiếu hụt máy bay, đứt gãy chuỗi cung ứng phụ tùng, điều kiện cơ sở hạ tầng hàng không hạn chế, mật độ khai thác cao...

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Hồng Phong).

Dẫn ví dụ một chuyến bay vào sân bay Tân Sơn Nhất không có đường hạ cánh, phải chờ 15 phút, thậm chí bay cả tiếng đồng hồ trên trời, Bộ trưởng Xây dựng nói ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, tốn kém kinh phí xăng dầu, các hãng hàng không cũng “rất sốt ruột”.

Ông cho biết dự thảo luật sửa đổi lần này đã bổ sung các quy định liên quan về trách nhiệm của hãng hàng không khi chậm, hủy chuyến theo hướng chặt chẽ hơn để bảo đảm quyền lợi của hành khách.

“Lãnh đạo ngành hàng không và các hãng bay đều không muốn xảy ra việc chậm, hủy chuyến bay, nhưng luật phải cụ thể hóa để tới đây khi các sân bay có đầy đủ điều kiện, không còn xảy ra tình trạng này nữa”, Tư lệnh ngành Xây dựng nhấn mạnh.