Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 4

VNeID thêm tính năng phản ánh lỗi vi phạm giao thông

Từ ngày 1/4, Nghị định 61/2026 của Chính phủ quy định về danh mục, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập dữ liệu vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.

Điểm nổi bật của nghị định này là cho phép người dân gửi hình ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua nhiều cách khác nhau, trong đó có ứng dụng VNeID. Trước đây, người dân chỉ có thể thực hiện điều này thông qua ứng dụng Giao thông thông minh Việt Nam (VNeTraffic).

Theo quy định mới, dữ liệu từ camera, thiết bị ghi âm, ghi hình, hệ thống giám sát… do người dân, doanh nghiệp cung cấp có thể trở thành căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh và xử lý các lỗi vi phạm hành chính.

Người dân phản ánh, cung cấp dữ liệu về hành vi vi phạm giao thông sẽ được đảm bảo bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích...

Các cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu về hành vi vi phạm giao thông sẽ được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu đã cung cấp bằng văn bản hoặc qua ứng dụng trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, Nghị định 61 cũng bổ sung thiết bị đo nồng độ khí thải và phương tiện đo độ khói vào danh mục phương tiện thiết bị nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Danh mục 25 phương tiện thiết bị nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ được nêu rõ tại nghị định này.

Bắt buộc xác thực tên thật tài khoản ngân hàng

Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, chính thức yêu cầu sử dụng tên thật đối với tài khoản ngân hàng, có hiệu lực từ 1/4.

Quy định mới yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tính hợp pháp của lệnh thanh toán, trong đó thông tin số tài khoản và tên tài khoản phải trùng khớp với tên thật trên căn cước công dân hoặc căn cước của khách hàng khi đăng ký và sử dụng tài khoản. Thông tin này phải được hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy vết giao dịch.

Điều này được kỳ vọng góp phần siết chặt quản lý hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế tình trạng gian lận, mạo danh tài khoản, từ đó nâng cao mức độ an toàn của hệ thống tài chính, ngân hàng.

Ưu đãi với dự án đầu tư nước ngoài có nội dung chuyển giao công nghệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ 1/4 bổ sung chính sách của Nhà nước với hoạt động chuyển giao công nghệ. Cụ thể, ưu tiên chính sách ưu đãi đầu tư, thuế, đất đai, tín dụng… với dự án đầu tư nước ngoài có nội dung chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoặc ứng dụng công nghệ tại Việt Nam.

Luật cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân Việt Nam nhằm nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ, đổi mới công nghệ trong nước.

Thành lập Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương

Quyết định số 9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành quy chế hoạt động Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương (có hiệu lực từ 20/4) nêu rõ quỹ do Bộ Quốc phòng quản lý. Bộ máy quản lý quỹ sử dụng quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định.

Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương phải chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của quỹ, báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định.

Nguồn thu của quỹ từ các nguồn tài chính sau: Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa; nguồn điều tiết từ Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh; thu lãi từ tài khoản tiền gửi.

Điều kiện để miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 13/2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 24/4.

Thông tư nêu danh mục những chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi môn ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT 2026. Theo đó, từ 14/4, danh mục này bổ sung hai chứng chỉ được miễn thi ngoại ngữ là tiếng Hàn TOPIK và tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT).

Tại Thông tư 13/2026, số chứng chỉ được chấp nhận dùng để miễn thi ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT 2026 được nâng lên 22, gồm chứng chỉ các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Các chứng chỉ này phải còn hiệu lực đến thời điểm thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT.

Quy định miễn thi được đánh giá giúp giảm áp lực thi cử cho học sinh, đồng thời khuyến khích việc học ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế.