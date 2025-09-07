Ngày 7/9, cơ quan chức năng đã huy động người và phương tiện dọn dẹp cát tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Khối lượng lớn cát từ taluy dương tràn xuống mặt đường cao tốc (Ảnh: Tuấn Duy).

Rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến cát từ taluy dương tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Khu vực xảy ra sự cố thuộc Km 215+300, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Tại hiện trường, cát từ trên cao tràn xuống làn đường ngoài của cao tốc tạo thành lớp dày lên đến 50cm, kéo dài 50m, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Một lãnh đạo UBND xã Hàm Liêm thông tin, sau khi xảy ra sự cố sạt lở cát, đơn vị quản lý cao tốc đã phối hợp với xã Hàm Liêm kiểm tra hiện trường, tổ chức dọn dẹp. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng dùng phương tiện xử lý các vị trí có dòng chảy, đồi cát có nguy cơ sạt lở, để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng dọn dẹp, di chuyển cát ra khỏi hành lang cao tốc (Ảnh: Tuấn Duy).

Trước đó, đêm 2/9, cơ quan chức năng ghi nhận lượng lớn cát từ taluy dương bị sạt lở, tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết do mưa lớn. Đơn vị quản lý cao tốc mất 2 giờ để dọn dẹp, di chuyển cát ra khỏi hành lang cao tốc.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 100km, thuộc tuyến cao tốc nối TPHCM và Khánh Hòa. Tuyến này có hai làn đường mỗi bên, tốc độ tối đa 90km/h.