An Giang sau sáp nhập và định hướng phát triển “vừa rừng - vừa biển”

Để hiện thực hóa khát vọng đưa An Giang trở thành một trong những điểm sáng của cả nước trong kỷ nguyên mới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cho biết địa phương đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.

Nội dung này được ông Nguyễn Tiến Hải đề cập khi trả lời báo chí trước thềm Đại hội XIV của Đảng về những giải pháp mang tính đột phá nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư

Theo ông Hải, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực là yêu cầu có tính quyết định để tỉnh phát triển nhanh, bền vững và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: VGP).

Trước hết, An Giang đặt con người và hệ thống chính trị ở vị trí trung tâm của quá trình kiến tạo phát triển.

Bí thư An Giang cho biết sau sáp nhập, toàn tỉnh có hơn 131.700 đảng viên, 107 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là nguồn lực chính trị - xã hội rất lớn để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Cùng với đó, tỉnh tập trung khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính - đầu tư. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của An Giang đạt 8,39%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xếp 14/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 25.188 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 89.048 tỷ đồng, tăng trên 35% so với cùng kỳ; toàn tỉnh có hơn 4.000 doanh nghiệp thành lập mới và 32 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương, với tổng vốn đăng ký trên 13.000 tỷ đồng.

“Những con số này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của An Giang tiếp tục được củng cố”, theo lời Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 1 thuộc Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang (Ảnh: Báo An Giang).

Năm 2026, ông cho biết An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 10,71%; GRDP bình quân đầu người trên 90,53 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 32.360 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 113.500 tỷ đồng; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 8%.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư bằng các công trình, dự án trọng điểm, có tính kết nối và lan tỏa cao.

Phát triển kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, kinh tế nông nghiệp

Cũng theo vị Bí thư Tỉnh ủy, địa phương đặt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về “phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” vào vị trí trọng tâm và được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực, coi đây là động lực tăng trưởng mới.

An Giang cũng thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới với không gian phát triển vừa “đồng bằng - rừng - biển”; vừa “biên giới - nội địa”, để phát triển kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, kinh tế nông nghiệp và dịch vụ logistics đa ngành.

“Đặc biệt, du lịch của tỉnh sẽ phát triển mạnh sau khi hàng loạt các dự án hạ tầng chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027 được triển khai”, ông Hải nhận định.

Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác thăm, kiểm tra, khảo sát thực tế các xã, phường và đơn vị tuyến biên giới (Ảnh: Báo An Giang).

Theo ông, tỉnh kiên định phát triển nhanh gắn với bền vững; tập trung điều chỉnh và triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với định hướng phát triển kinh tế tư nhân theo nghị quyết của Bộ Chính trị, An Giang khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch huy động hiệu quả nguồn lực tư nhân cho phát triển.

“Với quyết tâm chính trị cao, cách làm chủ động, sáng tạo và những kết quả thực tiễn đã đạt được, An Giang tin tưởng sẽ huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo bước phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.