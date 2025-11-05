Cảnh sát xác minh clip 2 người đi xe máy dùng chân đẩy ô tô chạy trên đường

Ngày 5/11, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và đang xác minh vụ việc 2 người đàn ông dùng chân đẩy ô tô trên đường 23 Tháng 10 (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, khi đi trên đường 23 Tháng 10, người dân phát hiện và ghi lại cảnh 2 người đi xe máy mang biển số tỉnh Khánh Hòa dùng chân đẩy ô tô mang biển số tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, 1 người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh 2 người đàn ông đi xe máy dùng chân đẩy ô tô chạy trên đường ở Khánh Hòa (Ảnh: Văn Hoàng).

Clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận và chia sẻ. Nhiều người cho rằng hành vi này rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn cho chính họ và người tham gia giao thông khác.

Người dân mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, nhiều người dân đã gửi hình ảnh, clip phản ánh tình trạng tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tiếp nhận phản ánh, các đơn vị cảnh sát giao thông đã vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.